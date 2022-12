Stromae et son nouveau look font le buzz

La frontière des genres est souvent mince dans le monde des célébrités. Timothée Chalamet, Harry Style, Jared Leto ou encore Lil Nas X s’amusent régulièrement à jouer avec les codes vestimentaires en osant les talons, les jupes ou les corsets. Stromae, notre chanteur national, ne fait pas exception lui non plus. Plus d’une fois il nous a prouvé par le passé son goût pour la mode avec ses tenues colorées et exubérantes. Sa dernière folie en date ? Sa coiffure. Après avoir arboré une longue queue-de-cheval et un chignon ces dernières années, il vient d’opter pour un nouveau look capillaire.

De fait, lors d’une performance télévisée à Brooklyn, il est apparu avec deux tresses d’écolière assorties à un pull à col Claudine. Une tenue qui a fait l’unanimité sur les réseaux sociaux où les internautes ont félicité le chanteur pour son audace. Pourtant, ce n’est pas la première fois que l’artiste belge apparaît avec une telle coiffure. Lors de la Fashion Week parisienne fin septembre, à l’occasion du défilé Balmain, il avait déjà osé les couettes tressées. Et vous, qu’en pensez-vous ?