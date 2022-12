Kendji donne des nouvelles de Florent Pagny, atteint d’un cancer du poumon

En novembre dernier, à Télé 7 Jours, Kendji s'était déjà confié sur l'état de santé de Florent Pagny avec qui il a collaboré pour son nouvel album L'École de la vie. D'après l'artiste de 26 ans, l'interprète serait remis de son cancer des poumons. "Il était là quand j'ai gagné The Voice en 2014. J'ai toujours été fan de lui. Un jour, je lui ai proposé de faire un duo sur mon album. Il a fallu quatre ans pour que l'occasion se présente. Et là, ça tombait bien parce qu'il est guéri de son cancer et en forme. Florent m'a fait un beau cadeau. Il m'a avoué qu'il n'avait pas chanté depuis son pépin de santé."