"Le musée Grévin, qui est tenu par des gens d'un certain âge, je me dis "ça y est", même eux reconnaissent que les gens d'Internet - les streamers, les youtubeurs, les tiktokers, tout ça - font partie de la culture aujourd'hui, a déclaré le youtubeur gamer suivi par 8 millions de personnes sur Instagram et 17 millions sur YouTube. Je pense à Léna, même des streamers comme Amine, Kamel, etc., dans les années qui suivent, je pense que ce sont des gens qui auront grave leur place là-bas et je trouve ça cool, c'est une belle reconnaissance pour notre milieu."