En effet, l’ancienne héroïne de Julie Lescaut n’a pas hésité à régler ses comptes avec TF1. "Avant Julie Lescaut, ils ne voulaient pas de moi parce que j’étais grande gueule et que je n’étais pas bankable. Du jour au lendemain, j’ai été bankable. Pourquoi? Parce qu’on avait besoin de moi…", a-t-elle balancé.

"Ce qu'on me propose ne m'intéresse pas" @veroniquegenest ne mâche pas ses mots avec TF1 ! pic.twitter.com/80Jqa4PwJu — TPMP People (@TPMPPeople) December 3, 2022

Elle continue: "TPMP a commencé pendant Julie Lescaut. J’ai commencé à me fritter avec TF1 parce que j’avais dit un truc sur un imitateur que je trouvais nul. J’ai été convoquée. J’ai dit: 'Mais attendez, vous allez vous calmer!' Il y eu des échanges un peu... mais bon il y avait encore des gens intelligents à TF1 alors ça allait."

"À l’époque que l'on soit une grande gueule ou non, on avait des projets et on était écouté. Le vrai problème aujourd’hui n’est pas que l’on ne veuille pas de nous. C’est ce qu’on nous propose. Moi, ce qu’on me propose, ne m’intéresse pas… Je n’arrête pas de faire du théâtre. Même les pièces que je lis. Je viens d’en lire quinze: il n’y en a pas une… Je viens de refuser de faire une pièce en septembre 2023. Ça ne m’intéresse pas!", a-t-elle conclu.