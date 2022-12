Kad Merad et Julia Vignali se sont mariés en toute intimité

Les deux personnalités affichent publiquement leur amour. Et parfois ça donne des scènes amusantes. Quelques années plus tard, Julia recevait à nouveau celui qu’elle aime sur son plateau. “Kad, comme on se tutoie dans la vraie vie, et même si chacun va faire son travail, je te propose de te tutoyer. Ça te va ?”, avait proposé Julia. “Ok mon amour, on y va”, répondait Kad.

Selon le magazine “Voici”, le couple se serait marié le 26 novembre dans la plus grande intimité. La cérémonie civile aurait eu lieu en présence de leurs témoins, mais pas de leurs enfants respectifs. “Ils sont arrivés dans l’après-midi, très simplement, avec quatre invités venus de Paris et deux de leurs amis du bassin minier prévenus à la dernière minute”, a expliqué le maire au journal local.