”Harry&Meghan” (Netflix) suscite l’inquiétude dans la famille royale britannique : une réunion de crise entre Charles et William

Dans la bande-annonce intitulée sobrement “Harry&Meghan”, on voit défiler sous une musique dramatique des photos en noir et blanc du couple. “Personne ne voit ce qui se passe derrière des portes fermées”, y déclare Harry. “Je devais faire tout mon possible pour protéger ma famille”, ajoute-t-il.

”Quand les enjeux sont si importants, est-ce que ça n’a pas plus de sens d’entendre notre version de l’histoire ?”, dit aussi Meghan dans la bande-annonce qui décrit la sortie de la série documentaire comme un “événement mondial”.

Dans d’autres extraits, Harry indique qu’il y a “une hiérarchie dans la famille royale […] Il y a parfois des fuites, mais ils font aussi courir des rumeurs”. Le fils du Roi se dit “terrifié que l’histoire se répète”, en référence au décès tragique de sa maman Lady Di. “J’ai su qu’ils ne me protégeraient pas”, enchaîne notamment Meghan Markle, sur fond d’images de paparazzi poursuivant la princesse Diana, puis elle et Harry. La jeune maman apparaît également en larmes.

En guise de conclusion, Harry apparaît face caméra et lance : “Personne ne connaît l’entière vérité. Nous oui”.

Réunion de crise entre Charles et William

Une réunion de crise entre le roi Charles et son fils le prince William devait se tenir ces jours-ci au sujet de la série documentaire, a révélé le tabloïd britannique The Daily Mirror, sur la base de sources royales.

La réunion de crise est destinée à décider de la réponse à apporter à toute allégation contre la famille royale britannique, comme les accusations de racisme. Charles et William voudraient présenter “un front uni”. Les épisodes du documentaire seront suivis de près afin qu’une réponse rapide puisse être apportée.

Le froid entre William et Harry

William, héritier de la couronne, est notoirement en froid avec son frère depuis qu’ils ont l’an dernier révélé avec Meghan qu’un membre de la “Firme” s’était interrogé avant sa naissance sur la couleur de peau de leur fils, Archie. Depuis, les deux frères ne sont apparus ensemble qu’à de rares occasions, la dernière fois en septembre, quelques jours après la mort d’Elizabeth II, dans une ambiance glaciale au château de Windsor.

Le prince Harry doit également sortir ses mémoires début janvier, promettant là aussi son lot de révélations embarrassantes.