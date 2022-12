"Je n'ai pas cassé la tirette !": Kate Winslet reporte une robe de 2015 pour "Avatar" et réagit avec humour

Ça y est. Après des années d'attente, Avatar : La voie de l'eau a eu le droit à son avant-première en marge de sa sortie mondiale. Mardi soir à Londres, le casting du film était au grand complet. Et Kate Winslet, nouvelle venue dans la saga de James Cameron, a envoûté la capitale. Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana... ils étaient tous là. L'actrice britannique de 47 ans, elle, a tiré son épingle du jeu avec une robe aussi scintillante que sculpturale. Cette pièce "recyclée" signée Badgley Mischka fut déjà portée par la star il y a de cela sept ans. C'était lors de l'avant-première du film The Dressmaker lors du Festival du film de Toronto en octobre 2015. Elle fait toujours le même effet et prouve que de plus en plus de célébrités adoptent ce comportement écoresponsable sur le tapis rouge. "Je n'ai pas cassé la tirette en l'enfilant par-dessus mon popotin !" , a déclaré Kate Winslet avec humour au micro de Entertainment Tonight.