"C’est brutal", "Un sentiment d’injustice": Claire Chazal réagit à l’arrêt de son émission sur France 2

Après une réunion avec Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Claire Chazal a tenté par tous les moyens de la faire revenir sur sa décision : “C’est brutal. Et c’est un grand sentiment d’injustice. Je n’ai absolument pas vu le coup venir. J’ai défendu la qualité de l’émission, son contenu, la variété de sa programmation, mais ce n’était pas négociable”, explique-t-elle.

La journaliste précise que les audiences, jugées trop faibles, sont à l’origine de l’arrêt de l’émission : "On a fait du mieux possible, avec une programmation à la fois populaire et exigeante. Avec ma petite équipe, nous n’avons pas démérité. Je conteste l’argument des audiences, car elles sont dans la moyenne de la saison passée. La direction avait reconduit l’émission à la rentrée, et ce jusqu’en juin 2023, en toute connaissance de cause. Le service public doit porter la culture et mettre de côté les objectifs d’audience”, conclut-elle.