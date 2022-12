Hugues Aufray emmené d'urgence à l’hôpital

A l'instar du chanteur Dave il y a quelques mois, Hugues Aufray (qui avait récemment fait l'objet d'un de nos grands entretiens DH) a été victime d'une malheureuse chute à son domicile. Le saltimbanque de 93 ans s'en sort avec une fracture au niveau de la main et du poignet. Plus de peur que de mal donc pour l'interprète de Santiano. C'est après avoir été pris de vertiges, selon les informations de France Dimanche, que l'interprète du petit âne gris est tombé. Par mesure de sécurité et au vu de son âge, il a toutefois été transporté à l'hôpital le plus proche, afin de réaliser des examens complémentaires. Si le pire semble avoir été évité, Hugues Aufray va toutefois devoir se passer de sa main pendant deux à trois mois. Coup dur pour cet homme passionné de guitare.