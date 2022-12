L’une des pièces maîtresses de la cérémonie sera la couronne du sacre. En l’occurrence, la couronne de Saint Édouard qui est d’habitude exposée à la Tour de Londres. Elle a quitté les lieux pour être modifiée et adaptée au tour de tête de Charles III. La couronne en or massif de 22 carats, comprend 444 pierres précieuses et semi-précieuses dont 345 aigues-marines, 37 topazes, 27 tourmalines, 12 rubis, 7 améthystes, 6 saphirs, un grenat et un spinelle.

C’est l’orfèvre Robert Vyner qui l’a réalisée pour le roi Charles II en 1661 en remplacement de la couronne médiévale précédente qui fut fondue en 1649. Cette dernière aurait daté de l’époque d’Édouard le Confesseur en XIe siècle.

Haute de 30 centimètres, elle est considérée comme l’une des couronnes les plus lourdes au monde avec 2,3 kilos. La porter demande une grande préparation. Tout doit être bien calculé, à savoir ne pas trop bouger, ne pas trop pencher la tête au risque de la faire tomber…

Considérant tous ces aspects, la reine Victoria avait demandé une version plus légère pour son couronnement en 1838.

Elle a depuis été coiffée par les rois George V, George VI et la reine Elizabeth. Elle n’avait plus été portée depuis le roi William III soit près de 200 ans.

La reine consort Camilla devrait aussi ceindre une couronne. La question va se poser quant au choix. Camilla portera-t-elle celle de la reine mère Elizabeth qui comprend le diamant Koh-i-Noor ? Ce diamant initialement de 186 carats fut confisqué par les Britanniques au fils du dernier souverain sikh Dhulip Singh en 1849. Il fut offert l’année suivante à la reine Victoria dans le cadre des 250 ans de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Le prince Albert, époux de la souveraine, le fit tailler pour accentuer sa brillance. Il fut monté sur diadème avant d’être incorporé à la couronne portée par la reine mère lors de son couronnement en mai 1937. L’Inde qui en réclame la restitution, a demandé qu’il soit le cas échéant retiré de la couronne car il est le symbole du passé colonial douloureux.