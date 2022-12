”J’ai tout fait pour le récupérer” : Laeticia Hallyday évoque les infidélités de Johnny

Invitée dans Quelle époque ! pour faire la promotion du documentaire, Laeticia Hallyday a répondu sans fard aux questions de Léa Salamé. Parmi ces dernières, la question de l’infidélité. La mère de Jade et Joy a confirmé que Johnny et elle avaient, tous les deux, été infidèles. “C’est lui qui a commencé”, précise-t-elle toutefois avant de donner davantage d’explications. “J’ai été responsable. J’ai certainement poussé mon mari dans les bras d’une autre femme que moi parce que je me suis abandonnée. J’ai oublié que j’avais un mari. J’ai pensé que tout était acquis alors que rien n’était acquis. Rien n’est jamais acquis dans un couple. Ça m’a donné de grandes leçons. Faut jamais croire que tout est acquis c’est là où on perd tout.”

La cause de sa mise à l’écart selon elle ? L’accueil de son arrière-grand-mère et de la mère de Johnny à leur domicile. “Finalement, c’était presque une maison de retraite à la maison. C’est moi qui aidais, qui étais presqu’une infirmière, qui faisais à manger et qui faisais les soins. Je me suis abandonnée, oubliée pour m’occuper des autres. […] Mais ça, c’est l’histoire de toute ma vie.”

”Je me suis vengée”

Face aux infidélités de Johnny, Laeticia a tout fait pour sauver son couple, même si cela impliquait de changer son image. “J’en ai souffert, j’ai eu mal en silence. Je n’ai rien dit. […] J’ai tout fait pour le récupérer. Je suis allée chez le coiffeur, j’ai acheté des vêtements plus sexy, j’ai commencé à mettre des talons, j’ai enlevé mes lunettes et j’ai porté des lentilles”, déclare-t-elle. “Ça a été une épreuve pour moi. Je ne pensais pas que notre histoire pouvait être aussi fragile. Ça m’a donné de grandes leçons.”

Laeticia Hallyday “remercie” même la fille avec qui son mari l’a trompée. “J’ai beaucoup de gratitude pour elle. […] C’est une épreuve qui a sauvé mon couple.”

Comme elle l’a dit en début d’interview, elle reconnaît avoir, elle aussi, trompé Johnny. “Je me suis vengée quelques années après, pour me montrer que je pouvais encore séduire. J’ai eu un petit moment de faiblesse”, dit-elle avant d’ajouter que lorsque le chanteur a eu vent de son infidélité, il l’a pris “très très mal”. “Beaucoup plus mal que moi”, précise-t-elle.