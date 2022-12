Le grand mystère des cheveux de Kyan Kohjandi révélé

Depuis des jours, la Toile s’affole sur l’étrange transition capillaire de l’humoriste. Mais ce que les internautes ne savaient pas, c’est qu’il s’agissait là d’un plan de communication bien réfléchi auquel Yann Barthès et Mouloud Achour, présentateurs respectifs de Quotidien et Clique, ont participé. Dans une vidéo intitulée “CHEVEUX !” sur Youtube, Kyan Khojandi explique pourquoi il a soudainement décidé de changer de tête. “Je me suis demandé comment faire pour attirer l’attention des gens (sur mon spectacle). Puis je me suis rappelé que j’étais chauve. […] Je me suis demandé, qu’est-ce qui se passerait si, du jour au lendemain, je me pointe avec des cheveux, et je ne le relève pas”, explique-t-il avant d’ajouter avoir réussi son pari. “J’ai vu des TikTok de comparaison qui ont fait des centaines de milliers de vues en moins de 24h, j’ai eu des articles de presse gratos.”

”Ça a été très dur pour moi”

Dans la vidéo, Kyan Khojandi explique avoir perdu ses cheveux quand il avait 20 ans. “Ça a été très dur pour moi”, explique-t-il. “Pendant 4 ans j’ai été assez déprimé. J’ai fait un traitement à base de minoxidil. C’est un traitement qui avait bien marché sur moi à l’époque. J’avais retrouvé un peu de densité et tout. […] Mais, je ne m’acceptais pas dans le miroir, j’avais du mal avec mon propre reflet.”

Grâce à sa copine de l’époque, l’humoriste a réussi à faire disparaître ce mal-être et à s’accepter comme il était. Une acception de soi qui a été renforcée grâce à sa notoriété. Aujourd’hui, l’artiste dit être en “paix” avec lui-même.