L’impossible réconciliation entre Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday

Samedi soir, Laeticia Hallyday était sur le plateau de Quelle époque !, sur France 2. Interrogée par Léa Salamé, elle a évoqué les infidélités qui ont émaillé la vie de couple de Johnny et de sa dernière femme, mais aussi les relations qu'elle entretien désormais avec Laura Smet et David Hallyday. Des relations tendues, compliquées, voire délétères diront certains, vu les coups portés dans le cadre de l’affaire de l’héritage du chanteur. “Je pense que je suis la coupable idéale, mais en même temps c’est toute la vie de Johnny qui est comme ça. Il faut savoir accepter et ne pas avoir de rancœurs, ne pas avoir de haine. C’est un poison”, confie-t-elle.

L’heure n’est pas à la réconciliation même si Laeticia Hallyday dit la souhaiter. “J’aimerais beaucoup. On essaie. Un pas après l’autre, on avance”, dit-elle. Le problème ajoute-t-elle, c’est que “le seul qui pourrait régler les choses, c’est Johnny. Mais il n’est plus là et il ne l’a pas fait avant de partir. J’ai du mal à lui en vouloir mais parfois il y a des nuits où j’ai envie de hurler et de lui dire : 'Mais Johnny reviens, reviens ! Règle tes problèmes ! Tu m’as laissé tellement de choses sur les épaules'.”

Désormais, elle espère que le temps finira par apaiser les choses. Pour elle mais aussi pour Jade et Joy, les deux filles adoptées par le couple.