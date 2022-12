Festive et glamour : Kate Middleton bouscule les codes de la tenue de Noël royale

”Tellement belle”

Sequins, rouge festif, transparence… l’épouse du prince William a mélangé le glamour, le chic et la sobriété inhérente à son statut avec classe. Les internautes et les fans de la famille royale britannique ont validé ce choix. “La princesse est sublime”, “votre Majesté est magnifique !”, “tellement belle”, peut-on lire sur Instagram. Kate Middleton a participé à l’émission de Noël “Royal Carols : Together at Christmas” pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle avait bluffé le monde en jouant du piano lors d’un concert.