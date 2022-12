”Mon père m’a dit qu’il avait l’impression de devoir se présenter à moi, car j’étais un extraterrestre”, a déclaré celui qui, enfant, avait du mal à être en l’aise société et à se “connecter aux autres”. “J’ai été perturbé le jour où, tout petit, je suis allé chez le médecin et que j’ai découvert que j’avais des organes normaux et un squelette normal, car j’étais certain de venir d’une autre planète”, a-t-il ajouté dans une interview pour Rampstyle.

Ironie de l’histoire c’est grâce au célèbre interprète de “Life on Mars ?” que Nicolas Cage a trouvé sa vocation. “Quand j’ai vu David Bowie dans “L’homme qui venait d’ailleurs”, j’ai compris que je devais faire quelque chose. Je suis donc devenu acteur”, a-t-il révélé. La planète du cinéma l’en remercie.