Beau monde

Il ne pouvait en être autrement. La sensation chez les VIP se nommait Sophie Marceau. L'actrice française de 56 ans avait dégainé un total look rose qui flirtait irrésistiblement avec la tendance "Barbiecore" du moment, adoubée par Heidi Klum ou encore Anne Hathaway. Angèle, notre fierté nationale, était aussi de la partie, et les deux célébrités ont pris la pose ensemble pour les photographes. Côté catwalk, Deva, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, a fait parler sa classe du haut de ses 18 ans. L'acteur et son épouse Tina Kunkey étaient d'ailleurs là pour la soutenir. Que du beau monde.