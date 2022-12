”Bruce ne peut plus dire grand-chose et il ne semble pas comprendre grand-chose de ce que les autres disent”, assurait-on récemment du côté de RadarOnline. “Il y a des jours où ils voient des aperçus de l’ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés. Il semble qu’il s’éloigne de plus en plus d’eux et cela leur brise le cœur” ajoutait-on. Sylvester Stallone avait aussi fait par de son inquiétude pour son ami de longue date.

Sur Instagram, c’est certes amaigri, mais avec un large sourire que Bruce Willis est apparu. La légende a posé devant un sapin de Noël avec les sept femmes de sa vie : Demi Moore, leurs filles Rumer, Tallulah et Scout, son épouse Emma Heming, et leurs filles Mabel et Evelyn. Leur complicité ne fait pas de doute et a réchauffé le coeur de ses fans.