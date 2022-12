Patrick Sébastien défend Hanouna : “Ce n’est lui le coupable mais les gens qui le regardent”

Lors de la promotion de son livre Vivre et renaître chaque jour (XO Éditions) à la DH, Patrick Sébastien a tenu à défendre son ami, empêtré dans plusieurs polémiques, qui a “deux gardes du corps en permanence autour de lui.” “Il bosse bien et il a compris le système, nous confiait l’ancien animateur du Plus grand cabaret du monde sur France 2. Cyril Hanouna fait du trash mais il a raison. Ce que disait Coluche au sujet des disques de Mireille Matthieu est juste : il suffit que les gens arrêtent de les acheter pour que cela arrête de se vendre ! Ce n’est pas Cyril le coupable mais les gens qui le regardent lui et son émission Touche pas à mon poste. Il balance et les gens regardent. Je lui ai dit : relativise. Avec Le grand bluff (dont une soirée spéciale 30 ans est prévue le 27 décembre sur C8, NdlR.), j’ai fait 17 millions d’audiences. Mais 30 millions n’en avaient rien à foutre. Lui, il fait 2 millions mais ça fait aujourd’hui 65 millions qui n’en ont rien à branler. Donc relativise Cyril, éclate-toi et profite.”