Ce 9 décembre, l’actrice de 43 était conviée au concert Jingle Ball d’iHeartRadio. C’est avec une robe par-dessus un jean effiloché et avec des baskets aux pieds que l’ex de Tom Cruise est apparue au Madison Square Garden de New York. Un choix résolument années 2000… et quelque peu douteux. L’ancienne star de Dawson a essuyé des critiques et sa styliste a tenu à défendre sa cause dans les colonnes du New York Times. “On s’est dit que la couleur riche et les détails subtils de l’effet bustier du haut étaient élégants et seraient amusants s’ils étaient associés à un jean”, a confié Brie Welch. Le but ? Se conformer à l’ambiance “plus jeune” qui régnait durant l’événement. À ne surtout pas reproduire ?

Cette photo de Katie Holmes a-t-elle été prise en 2022 ou en 2000 ?https://t.co/7uBlh090jH

© Getty pic.twitter.com/TSj5CuGgMp — Vogue France (@VogueFrance) December 13, 2022