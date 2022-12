"Ça m'a brisé le coeur"

Les princes Harry et William ont tous les deux grandi avec une dent dure contre une certaine presse qu'ils tiennent responsable de la mort de leur mère, Lady Diana. Si le futur roi semble faire la part des choses au nom de la Firme et de son statut d'héritier, le duc de Sussex, lui, ne compte plus rien laisser passer. Ce conflit d'intérêts entre la famille royale et les tabloïds, l'époux de Meghan Markle le dénonce pour mieux le faire voler en éclats. Quitte à s'en prendre directement à son frère aîné.

"William et moi, nous avons vu ce qu'il se tramait dans les bureaux de mon père et nous avons fait un pacte pour que cela n'arrive jamais avec nous. Je préfère de loin me faire démolir par la presse que de jouer à ce petit jeu, à ce business du troc. Donc de voir que les bureaux de mon frère s'adonnaient aux mêmes pratiques alors que l'on s'était fait une promesse, ça m'a brisé le coeur", a-t-il confié, plus déterminé que jamais.