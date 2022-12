"J'ai pleuré devant la police...": la chanteuse Louane est bloquée au Canada

Remarquée lors de la deuxième saison de The Voice, Louane partage sur son compte TikTok sa mésaventure canadienne. En suivant la tendance "one thing about be" qui a pour but d'expliquer en chanson un moment de vie qui en général vire au "drame".

Un passeport? Où?

La chanteuse explique alors dans sa vidéo: "Je rentre avec mon mec et ma fille et le sac, posé sur la poussette, tombe sans que je ne le vois, alors qu’il y avait mon passeport et celui de ma fille dedans. On descend à l’accueil de l’hôtel pour vérifier les caméras, on voit que je rentre sans le sac, on décide alors de retourner à la salle pour vérifier leurs caméras et on remarque que j’ai encore le sac. On passe alors la nuit à le chercher, sans résultat".

Situation cocasse, Louane reste alors bloquée au Canada avec sa petite fille, alors que son compagnon lui continuait de donner des concerts. Celle qui jouait dans "La Famille Bélier", est allée au commissariat: "Je suis allée à la police qui m’indique que je dois me rendre au consulat. J’y vais avec un papier précisant que mon sac et mes passeports ont disparu... J’ai pleuré devant la police, le consulat et l’hôtel", explique-t-elle.

"C’est là que j’appelle Flo pour qu’il me donne ses Miles que je puisse les cumuler avec les miens", raconte-t-elle dans une autre vidéo sur son compte TikTok. Plus de peur que de mal, la chanteuse a pu réserver des places pour un vol vers la France.