Sur leur 31

Ce lundi 19 décembre, le chef des Grimaldi était accompagné de Charlène et de leurs jumeaux. La princesse était très élégante dans un ensemble signé Louis Vuitton et Jacques et Gabriella, tout juste 8 ans, ont eux aussi fait sensation sous le chapiteau de l'espace Fontvieille. Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco, avait également fait le déplacement pour honorer son oncle. "La grande famille de la Croix-Rouge s'est réunie pour célébrer les 40 ans de présidence du Prince Albert II", a écrit le compte officiel de l'association sur Instagram.