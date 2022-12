”Je rêve qu’on lui jette des excréments dessus”: un journaliste anglais bat un record de plaintes après une chronique au vitriol sur Meghan Markle

Avec ce nombre de plaintes exorbitant, l’article de Jeremy Clarkson est ainsi devenu l’article le plus critiqué, dépassant même le nombre de plaintes reçues sur toute l’année 2021 par l’organisme de régulation.

”Un climat inacceptable de haine et de violence”

Plus de 60 députés émanant de tous les partis ont également pris la peine de contacter Victoria Newton, rédactrice en chef du Sun, afin de demander des excuses et des actions pour faire face au comportement du chroniqueur Jeremy Clarkson.

On a donc pu retrouver la signature de députés libéraux, démocrates, conservateurs, travaillistes, du SNP et verts à la fin de cette lettre, décrivant les dangers d’une telle chronique : “Meghan a reçu des menaces de mort crédibles et des articles tels que celui de Jeremy Clarkson contribuent à un climat inacceptable de haine et de violence”, peut-on lire. Les députés ont également fait savoir qu’ils “condamnent dans les termes les plus forts possibles le langage violent et misogyne… Ce genre de langage n’a pas sa place dans notre pays et il est inacceptable qu’il ait pu être publié dans un journal grand public”.

À la suite de cette lettre, la rédactrice en chef a immédiatement retiré la chronique venimeuse.

Le Premier ministre Rishi Sunak a également réagi, déclarant que “les mots ont leur importance quand on est une personne publique”, tandis que d’autres personnalités, telles que le maire de Londres, Sadiq Khan, ou encore la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, condamnaient fermement la chronique de Jeremy Clarkson.

”Je serai plus prudent à l’avenir”

Les mots du chroniqueur sont incisifs. Réagissant aux derniers épisodes de la série Harry&Meghan, Jeremy Clarkson écrit sans détour qu’il “la hait” : “La nuit, je n’arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera 'Honte !' et lui jettera des excréments dessus”. Cette référence à une scène de Game of Thrones n’a pas fait mouche chez ses lecteurs et le journaliste a fini par s’excuser. La scène en question est celle de “la marche de la honte” de Cersei, qui doit parader nue dans les rues tandis que les gens lui jettent des détritus au visage.

Il se justifie sur Twitter sans pour autant s’excuser ouvertement : “J’ai mis les pieds dans le plat. J’ai fait une référence maladroite à (la série) 'Game of Thrones' et cela a été mal pris par de nombreuses personnes. Je suis horrifié d’avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l’avenir.”