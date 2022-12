Nicole Kidman est apparue dans une tenue chic et sobre constitué d’un jean droit, d’un sweat gris et de sneakers blanches. Mais c’est surtout Sunday, 14 ans, qui a capté les regards. L’adolescente est en effet déjà presque aussi grande que sa célèbre maman et frôle le mètre quatre-vingt. Faith, elle, est âgée de 11 ans. Les deux jeunes filles ont notamment fait de la figuration pour The Undoing, série sortie en 2019 qui met en scène Nicole Kidman et Hugh Grant.

Selon la presse américaine, Nicole Kidman et les siens seront logés chez sa mère, Janelle, 81 ans. Cette dernière souffrirait de problèmes de santé.