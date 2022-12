"Ridicule"

"Quand je regarde dans le rétro de 2022", a écrit la femme d'affaires de 42 ans sur son compte Instagram. On peut voir l'influenceuse exhiber ses fesses en bikini non loin d'une plage paradisiaque. Entre son divorce fracassant avec Kanye West, sa relation ultra médiatisée avec Pete Davidson et sa perte de poids vertigineuse, "Kim K" a eu une année chargée et c'est libre de toute contrainte qu'elle aborde 2023. Les internautes, eux, ont fait savoir tout le mal qu'ils pensent de cette publication provocante. "Ça devient toujours plus ridicule", "vous allez aussi apprendre ça à vos filles ?", "quand on ne sait pas se comporter comme une femme de son âge" ou encore "vous avez 42 ans", peut-on lire dans la section commentaires.