Ce 20 décembre, un portrait de famille du couple et de leurs jumeaux Jacques et Gabriella 8 ans, a été partagé en exclusivité par le magazine People. Albert et Charlène y posent en tenue de soirée devant un majestueux sapin installé dans la Salle des gardes du Palais. “Ma famille et moi vous souhaitons un Noël empli de paix et de joie, et une bonne année 2023”, peut-on y lire.

Cependant, le style de la photo en a interloqué plus d’un. La famille a en effet pris le parti d’appliquer un filtre sur la photo qui donne un rendu pixelisé au tout. “Dommage que la qualité de la photo ne soit vraiment pas bonne”, ” Est-ce récent ? “,“Je dois aller voir un ophtalmo”, ont écrit les internautes.