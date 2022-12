"Elle passe de SHEIN à Yves Saint Laurent. Ce n'est pas ses passes à la télévision qui paient tout ça. Merci qui ? Merci Cyril. Encore une vénale", s'exprimait un de ses abonnés.

Kelly Vedovelli a fait une capture d'écran de ce message et l'a affiché sur Instagram dans ses stories en légendant: "Lâchez-moi, les veilles biques".

Avant de partager une plus longue mise au point. "Je pense vous avoir montré depuis maintenant dix ans que je suis sur les réseaux sociaux à quel point j'aime tout dans la vie. Mon franc parler, mon naturel, mes nombreux plaisirs simples avec mes amis. Aussi bien au Mcdo qu'au Four Seasons, aussi bien chez H&M que chez Dior si je peux me le permettre, sinon je filme les vitrines car j'aime la mode (...) Vos insultes ou commentaires rabaissants me font méga rire. Et au pire, ils m'indiffèrent totalement. Je ne sais pas pourquoi, ça me touche si peu. Mais juste, ça inquiète mes proches car vous êtes flippants et ça, c'est relou. Au pire, unfollowez-moi non ? (...) Je suis droite dans mes bottes et heureuse. C'est sûrement ça qui vous emmerde"