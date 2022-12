L’hommage de Kate Middleton à Elizabeth II pour Noël : “Nous pouvons nous rappeler des souvenirs et des traditions partagés”

Selon les informations relayées par Paris Match, la vidéo a été tournée à la mi-décembre à l’abbaye de Westminster afin de remercier plusieurs associations et civils pour leurs bonnes actions. “Ceux qui mettent en valeur le pouvoir de la connectivité et des valeurs communautaires, nous permettant de poursuivre la tradition de Sa Majesté de reconnaître et de remercier ceux qui se sont surpassés pour soutenir les autres. Sa Majesté nous laisse un héritage incroyable qui a profondément inspiré nombre d’entre nous”.

Kate Middleton a ensuite exprimé ses meilleurs vœux aux Britanniques en ayant une pensée pour Elizabeth II. “Bien que Noël soit très différent cette année, nous pouvons encore nous rappeler des souvenirs et des traditions que nous avons partagés. Prenez le temps de ralentir et de célébrer avec votre famille et vos amis toutes les choses merveilleuses qui rendent Noël si spécial.”