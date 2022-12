Afin de toucher un public plus jeune, Philippe Etchebest a notamment fait plusieurs vidéos avec des grands noms du Youtube français : McFly et Carlito ou encire Tibo in Shape.

C’est d’ailleurs dans cette vidéo que le chef raconte sa pire expérience dans le monde de la cuisine. “Le pire bobo que j’ai eu en cuisine, c’est en préparant une soupe de poissons. En nettoyant le poisson, je me suis fait piquer par une vive. Au bout d’une semaine, j’étais dans un sale état”, explique-t-il aux vidéastes.

Philippe Etchebest était tellement arrangé que son chef pensait qu’il avait fait la fête toute la nuit. “Ça ne va pas trop Philippe ? Je lui montre alors mon bras qui était rempli de ganglions. Il m'a alors envoyé tout de suite à l'hôpital."

Le chef Etchebest était en train de subir un empoisonnement du sang. Une infection qui aurait pu lui être fatale.