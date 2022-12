Le terrible Noël de Dominique Besnehard: "Merci à mon ami Francis Huster"

Le célèbre agent de stars et parrain de Laura Smet l’a écrit sur Facebook, il a failli y passer. “Ce Noël est un peu spécial pour moi cette année. En effet, je suis à l’hôpital Georges Pompidou, en observation après un problème cardiaque survenu le lendemain de la soirée des Miss où j’étais dans le jury présidé par Francis Huster”, explique-t-il. “Merci à Francis Huster et à mon ami Hubert d’avoir pris conscience que je déraillais et ont fait arrêter la voiture alors qu’ils croisaient MAGIQUEMENT une voiture de pompiers. Quelle aurait ma destinée alors ?”, précise-t-il.