Raillé sur les réseaux sociaux et accusé d’antisémitisme, Francky Vincent se fâche

"Docteur Porno", le "roi des beaufs"

Une fois connue, la présence de Francky Vincent au sein de cette promotion a immédiatement fait réagir la Toile, en particulier les réseaux sociaux. Parce que le chanteur antillais, parfois surnommé “Docteur Porno” ou “le Zoukeur X”, est surtout connu pour ses chansons grivoises : “Tu veux mon zizi”, “Alice ça glisse”, “Ta touffe m’étouffe”, “La chatte à la voisine”, “Tu pues du cul” ou encore “Fruits de la passion (vas-y Francky c’est bon)”. La plupart des textes de ses titres tournent autour du sexe. Un répertoire paillard qu’il assume parfaitement, même s’il lui a valu un autre surnom, celui de “roi des beaufs”, et le mépris des maisons de disques et autres labels.

Dans un entretien accordé au Parisien publié ce week-end, il déclare : “J’aime foncièrement les gens, c’est dans mes gènes. Avant de chanter sexe, je chante la joie de vivre, la fête, le plaisir, de la table, de l’amour… Je pense que cela vient de mon père, qui était un épicurien et adorait le sexe.” Sa promotion comme chevalier des Arts et des Lettres, il dit l’avoir mérité, quoi qu’en pensent les railleurs : “J’ai 48 ans de carrière, 28 albums studio et une vingtaine de compilations. Je suis auteur-compositeur-interprète-producteur, je pense que j’ai bien mérité cette distinction…”

Antisémite?

Mais celui qui se qualifie de “poète en dessous de la ceinture” ne transige pas lorsqu’il est attaqué comme ce fut le cas le 6 décembre dernier dans Touche pas à mon poste. Invité dans l’émission de Cyril Hanouna pour évoquer les moqueries dont il fait l’objet depuis sa nomination comme chevalier des Arts et des Lettres, il a été pris à partie par Gilles Verdiez. “Moi, ce qui me choque, monsieur Vincent, ce ne sont pas vos paroles, c’est votre adoration pour Dieudonné. Sur la chaîne d’Alain Soral, un essayiste d’extrême droite, vous avez quand même dit : 'Je lui voue une admiration inconditionnelle, tout le respect du monde'. Dieudonné est antisémite, condamné comme tel. Comment pouvez-vous dire ça ? Est-ce que vous cautionnez l’antisémitisme de Dieudonné ?”, interrogeait le chroniqueur de TPMP. “Je ne cautionne rien du tout, je m’arrête à l’homme qui me fait rire”, avant d’ajouter : “Je n’applaudis pas, cela ne me plaît pas. Mais je ne les condamne pas. Je ne suis pas juge, je ne juge pas les gens. J’ai une sœur qui a eu un enfant avec un juif, j’ai un neveu mélangé, je suis mal placé pour être raciste et antisémite.”

"Qui sont-ils pour me juger?"

Dans Le Parisien, Francky Vincent déclare avoir porté plainte pour diffamation contre Gilles Verdiez. “On me soupçonne d’être un sympathisant des antisémites […]. Alors que ma femme est sémite, que j’ai eu un enfant avec une métisse sémite… Je prends cela au sérieux. Au-delà de moi, ils ont voulu faire le procès du comité qui m’a attribué la médaille des Arts et Lettres. Je ne serais pas digne de la recevoir ? Mais qui sont-ils pour me juger ?” Il qualifie l’émission de “tribunal de pacotille”, d'” énorme mascarade”. Il dit être tombé dans un traquenard. “Je suis allé cinq fois à TPMP, jamais ils ne m’avaient parlé de Dieudonné. Et là, comme j’ai la médaille, ils me tombent dessus. J’avais le sentiment d’être trahi. Je ne reviendrai plus dans cette émission”, conclut-il dans Le Parisien.