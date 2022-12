Mais cette année, le plus célèbre des agents immobiliers a décidé de retrouver le sourire qu’on lui connaît si bien à la télévision.

L’animateur préféré des Français a partagé un beau message d’hommage sur Instagram :

”Pour Noël, il faut savoir gâter ses proches et pour tous ceux qui ont été sages, il se pourrait bien que le Père Noël se cache dans les allées de La Vallée Village @lavalleevillage où j’ai pu trouver tous les cadeaux pour faire plaisir à tous ceux que j’aime. Le tout dans un doux parfum d’enfance, celui des marrons grillés que Maman et Papa nous offraient à l’approche des fêtes de fin d’année ou encore celui du vin chaud qui la nuit tombée nous rappelle que l’hiver est là”, a-t-il écrit.

Avant de poursuivre : “En vieillissant, la liste des cadeaux se raccourcit, car tout ce qu’on souhaite ne s’achète pas. Pour Noël et dans la vie, ma maman et mon papa m’ont offert le plus beau des cadeaux : ils ont cru en moi. Nous sommes le 24 décembre 🎄, mon sourire réapparaît sur mon visage…. Il est vrai que depuis quelques années, c’était une période que je détestais, qui m’attristait…..”

Et de conclure : “J’ai décidé de panser ma blessure, de panser mon coeur ❤️‍🩹, d’aller mieux, pour que mon ange gardien soit heureux de me voir sourire. La douleur s’atténue bien que cet être cher me manque terriblement, mais cette année, Noël, cela sera avec mes proches. Je ne m’isole plus, je veux désormais vivre et profitez pleinement d’eux, car la famille, c’est sacré”.