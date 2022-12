Tory Lanez jugé coupable: Adele envoie un message touchant sur scène à Megan Thee Stallion après le verdict (VIDÉO)

La chanteuse de 34 ans s'est adressée directement à Megan Thee Stallion en disant: "Ce soir, je voudrais souhaiter à Meg Thee Stallion un très bon, très, joyeux, joyeux Noël." Soufflant un baiser, elle ajoute: "Tu es en paix. Fais ce que tu veux maintenant, bébé."

Adele wishes Megan Thee Stallion a “very, very Merry, Merry Christmas” to loud cheers



pic.twitter.com/utoJ0ag8qE — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 24, 2022

Pour rappel, l'artiste canadien Tory Lanez a été jugé coupable vendredi dernier par un tribunal de Los Angeles d'avoir tiré sur la chanteuse et rappeuse Megan Thee Stallion lors d'une dispute en 2020, après une soirée hollywoodienne trop arrosée.

Aux États-Unis, cette affaire a servi de symbole concernant le traitement des femmes dans le milieu du hip-hop. Tory Lanez, qui a plaidé non coupable et n'a pas témoigné lors du procès, a été écroué immédiatement après le verdict et encourt plus de 20 ans de prison. Sa peine doit être prononcée le 27 janvier.