”C’est le cœur serré que j’écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble… j’ai vibré à chaque instant. Je n’ai jamais autant ri qu’à tes côtés. Notre histoire est belle et je l’ai tant aimée. Pourtant, aujourd’hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées”, écrit-elle, en story, sur une photo d’elle et son mari avant de conclure par ces mots : “L’amour ne s’éteindra jamais. Tu m’as offert le plus beau des trésors… notre Nina. Tu es et tu resteras toujours.”

Un retour au célibat donc pour Adriana Karembeu, 46 ans, dont le mariage avec Aram Ohanian a été marqué par de beaux moments, certes, mais également par de nombreuses fausses couches survenues avant la naissance de sa fille. “Je n’ai pas fait qu’une fausse couche, j’en ai fait plusieurs, confiait-elle au magazine Femme Actuelle. Il y a des femmes qui tombent enceintes facilement, d’autres qui décident d’avoir un enfant plus tard et pour qui c’est moins facile. Je savais que tomber enceinte après 40 ans, ce serait compliqué. Je priais juste que cela arrive. Le chemin a été horriblement compliqué, psychologiquement et physiquement. Je considère que tomber enceinte était un miracle.”