Au micro d'Europe 1, ce dernier a expliqué les circonstances. "On était là, on plaisantait sur tout. Et tout d'un coup, quand on arrive à 150 mètres de la Gare Montparnasse, là, il a eu son malaise, explique-t-il. Il avait les yeux comme un mort. Les paupières n'étaient pas redescendues. Les yeux étaient ouverts. Son corps, c'était le musée Grévin. Il n'y avait plus rien. C'était terrible. Il fallait lui sortir la langue et faire un massage. On aurait été sur l'autoroute, il y laissait sa vie."

Heureusement, des pompiers étaient à cinq minutes de là. Ils sont arrivés très vite et en nombre, à six ou sept, selon Francis Huster.