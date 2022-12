Kanye West désigné antisémite de l'année

Outre le rappeur, le centre basé à Los Angeles a listé, parmi les nommés, le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies - en visant plus particulièrement les travaux de sa rapportrice sur la situation dans les Territoires occupés -, le leader palestinien Mahmoud Abbas et l'Autorité palestinienne, les attaques commises contre des Juifs à New York, Chicago, Londres et en Allemagne, un centre iranien dit d'études juives, la manifestation culturelle Documenta Art (pour l'exposition d'une fresque controversée), le Black Hebrew Israelite Movement et la plateforme Telegram pour les nombreux groupes antisémites et extrémistes qu'elle est accusée d'héberger.