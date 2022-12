Lors d'une table ronde sur Revolt TV, Michelle Obama s'est longuement confiée sur sa vie de famille pas toujours évidente. Mariée au président des USA, Michelle a expliqué qu'elle a eu du mal à le supporter pendant de longues années. Malgré l'amour qu'elle porte envers Barack Obama, Michelle a eu quelques bas après son mariage.

"Les gens pensent que je suis méchante en disant ça : c'est comme si, pendant 10 ans, je ne pouvais pas supporter mon mari. Et devinez quand c'est arrivé ? Quand les enfants étaient petits, confesse-t-elle expliquant qu'il est difficile d'allier éducation des enfants et emploi du temps chargé. Et pendant 10 ans, alors que nous essayions de construire nos carrières et, vous savez, de nous inquiéter de l'école et de qui fait quoi et quoi, je me disais : ce n'est pas égal !"

Elle donne ensuite son ressenti sur ses années de mariage ou le plus important, c'est de ne pas calculer. "Devinez quoi ? Le mariage ce n'est pas 50/50, jamais, jamais. Il y a des fois où j'ai 70 ans, il en a 30. Il y a des fois où il a 60, 40 ans, mais nous avons été mariés 30 ans. Je prendrais 10 mauvaises années plutôt que 30 - c'est juste la façon dont on voit les choses."

Elle explique par ailleurs que ses enfants ne lui ont pas facilité la tâche, surtout quand Barack est devenu président. "Les enfants, ce sont des terroristes. Ils ont des exigences. Ils ne parlent pas. Ils sont irrationnels. Ils sont dans le besoin. Et vous les aimez. Et donc vous ne pouvez pas les blâmer, n'est-ce pas ? . . . Alors vous retournez cette colère l'un contre l'autre", conclut Michelle Obama.