Réac, facho, sexiste, homophobe : Michel Sardou réagit aux accusations

Pour ses détracteurs, la quasi-retraite de Michel Sardou – il a encore joué au théâtre -, c’était la certitude de beaucoup moins le voir sur la scène médiatique. Mais avec l’annonce de la nouvelle tournée, le revoici sous les feux des projecteurs.

Dans un entretien accordé à Actu.fr, Michel Sardou revient sur les critiques qui ont été formulées à son égard, en commençant par celles liées à son succès “Les Ricains”, en 1968. Cette chanson lui avait valu d’être vilipendé tant par la gauche que par la droite en France. “La gauche m’a traité de facho, les gaullistes d’emmerdeur”, reconnaît-il. Son texte, il est vrai, avait ce ton très direct qu’affectionne le chanteur : “Si les Ricains n’étaient pas là/Vous seriez tous en Germanie/À parler de je ne sais quoi/À saluer je ne sais qui”.

”Les réputations restent”, ajoute-t-il, conscient d’avoir une étiquette qui lui colle à la peau. Il est vrai que par la suite, l’interprète des “Lacs du Connemara” a régulièrement fait l’objet de critiques virulentes. Il a été qualifié d’homophobe après avoir chanté “Le rire du sergent” (”J’ai entendu rire un type que je n’connaissais pas/Le rire du sergent/La folle du régiment/La préférée du Capitaine des Dragons”), de sexiste avec son morceau “Ville de solitude” (”J’ai envie de violer des femmes/De les forcer à m’admirer/Envie de boire toutes leurs larmes/Et de disparaître en fumée”) et même de facho quand il chantait “J’habite en France”. Sans oublier "Chanteur de jazz" sortie en 1985 dans laquelle il chante: "Des nuées de pédales sortaient de Carnegie Hall".

Dans l'entretien accordé à Actu.fr, il insiste: on peut tout chanter, encore aujourd'hui. Même "Chanteur de jazz". "J'ai été favorable au mariage pour tous et tout le monde sait que je ne suis pas homophobe, tout le monde sait que je me fous complètement de la vie privée des gens. On peut toujours le chanter, en tout cas moi je peux le chanter. Je ne vais pas changer les paroles pour sacrifier au bon ton actuel que je trouve très exagéré. (...) Il y aura toujours des gens pour me traiter de réac, ce à quoi j’ai eu droit toute ma vie. J’ai toujours été traité de réac, de fasciste, pourtant je suis populaire donc ça prouve qu’ils se trompent”, déclare le chanteur dans l’entretien publié par Actu.fr.

Quoi qu’il en soit, le public, lui, répond à l’appel. De nombreuses dates de la tournée de Michel Sardou affichent déjà complet et des concerts supplémentaires ont déjà été ajoutés. C’est sold-out à Limoges, Poitiers Bordeaux, Grenoble, Brest, Pau, Dijon, Lyon, Toulouse, Saint-Etienne, Reims, Tours, Orléans, Montpellier, Toulon, Aix-en-Provence, Lille, Amiens, Angers, Le Mans…

Pour Forest National, sa salle fétiche en Belgique où il détient le record de prestations, les dates des 10 et 11 octobre affichent presque complet. Par contre, il reste encore des places de choix pour celle du 3 février 2024.