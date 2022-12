La grande année 2022 de Charlène de Monaco

Depuis le printemps, la princesse a repris progressivement une vie publique, souvent en compagnie de ses enfants. C’est en famille qu’ils firent le déplacement fin juin en Norvège pour inaugurer une exposition sur le prince Albert Ier. Le prince Albert de son côté, est déjà à la base un véritable globe-trotter et d’autant plus en cette année 2022 où l’on commémorait le centenaire de la disparition de son aïeul le prince Albert Ier dit le prince explorateur. Le prince a également à cœur de tisser des liens solides avec des localités d’Italie et de France en lien avec les Grimaldi.

L’agenda de la princesse Charlène s’est accéléré depuis septembre avec sa présence à la Semaine de la Mode à Paris, la Fête nationale monégasque et les différentes manifestations organisées, la distribution de colis de Noël de la Croix-Rouge, les cadeaux de Noël aux enfants monégasques, le Bal de Noël à l’hôtel Hermitage, les 40 de présidence de la Croix-Rouge par son époux avec la visite en famille d’une exposition sur les activités de l’organisation mais surtout les 10 ans de sa fondation.

Dès l’âge de 16 ans, Charlène Wittstock s’est consacrée à la natation, décrochant de nombreux trophées dont les championnats juniors d’Afrique du Sud. Avec l’équipe féminine, elle se classe cinquième aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Cette même année, elle rencontre le prince Albert de Monaco lors du meeting international "Marenostrum" qui se tient en Principauté et qu’elle remporte. Cinq ans plus tard au décès du prince Rainier, elle le recontactera pour présenter ses condoléances. On connaît la suite avec un mariage tant attendu en 2011.

Devenue princesse, Charlène de Monaco ne tarde pas à savoir quel sera le but de la fondation qu’elle va créer : l’apprentissage de la natation et la prévention à la noyade chez les plus jeunes. La Fondation Princesse Charlène, dont son frère Gareth Wittstock, installé avec les siens à Monaco, est le secrétaire général, a fêté ses 10 ans. La princesse accompagnée par son époux le prince souverain et sa belle-sœur la princesse Stéphanie, a, dans la foulée, inauguré les nouveaux locaux. Depuis sa création, la fondation a permis dans 43 pays à travers le monde à plus d’un million de personnes de bénéficier des programmes éducatifs.

La princesse ne cache pas qu’elle vit une période désormais très sereine, étape par étape, et pouvant s’appuyer sur sa famille, son véritable roc.