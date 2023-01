Pour près de la moitié des Britanniques, le Prince Harry devrait être déchu de ses titres royaux

Le quotidien britannique a commandé le sondage auprès de l’institut YouGov et les résultats ne plaident pas en la faveur du cadet du Roi Charles III. En effet, seulement 51 % des répondants estiment qu’Harry doit être invité au couronnement de son père le 6 mai prochain.

Racisme, acharnement des médias, rigidité du protocole: on a vu les trois premiers épisodes de "Harry & Meghan"

44 % d’entre eux estiment même que le prince Harry devrait être déchu de tous ses titres royaux contre seulement 32 % qui souhaitent le contraire.

La cote de sympathie des Sussex est au plus bas puisque seulement 17 % des sondés affirment leur accorder plus de sympathie qu’au prince et à la princesse de Galles.

En 2021, Harry et Meghan avaient annoncé qu’ils renonçaient à exercer leurs responsabilités royales, ce qui a engendré leur renoncement à leurs titres et fonctions officielles. En revanche, ils ont toujours conservé leur titre d’altesse royale et sont toujours duc et duchesse de Sussex.