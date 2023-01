Mourinho comme prochain méchant dans James Bond? Une idée qui germe dans l'esprit de Sam Mendes

José Mourinho, le célèbre entraîneur de football portugais, a déjà attiré l'attention à de nombreuses reprises. Tantôt dépeint comme le méchant du football ou encore comme le "Special One", il est d'ores et déjà considéré comme l'une des figures les plus charismatiques du football.

Malgré les controverses qui ont pu l'entourer, l'entraîneur a connu un indéniable succès avec 26 trophées, dont deux en Ligue des Champions.

Malgré les désirs de Sam Mendes, José Mourinho est cependant plus susceptible de devenir le prochain manager du Portugal que de faire face à 007 au cinéma.