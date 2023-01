Camille Lellouche révèle avoir été alcoolique : "Je buvais beaucoup trop parce que j'étais malheureuse"

"Je chante dans les pianos-bars et surtout je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse. Je le dis très clairement, je n’ai aucun problème avec ça. Du coup, je n’arrive plus à aller travailler donc je ne peux pas payer mon loyer donc je m’endette", a-t-elle confié les larmes aux yeux.

Pour s'en sortir, Camille Lellouche a pu compter sur le soutien de sa famille. "Un jour, ma mère l’a senti, elle a sonné à 6 heures du matin, elle a vu mon appartement et elle a dit : 'Tu vas rendre l’appart et tu vas venir à la maison' (...) L’amour c’est tellement fort. Surtout mon frère, il a vu beaucoup de choses (…). Beaucoup de gens m’ont laissée. Et ceux qui étaient là, c’est ma mère et mon frère", a poursuivi la chanteuse très émue.