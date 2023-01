Linda de Suza traitée de “conn*sse” sur RTL : Lââm s’insurge

Dans la foulée, Philippe Caverivière a taillé un costume à Linda de Suza. “C’est un drame la disparition de Linda de Suza parce qu’elle était sympa”, explique-t-il avant d’ajouter : “Surtout, ce qui est triste, c’est que derrière il va y avoir des compilations qui vont sortir. La famille de Linda a râlé, parce qu’elle dit : 'Elle partait trois semaines plus tôt, cette conn*sse, elle faisait un carton pour Noël !' Jamais le sens du timing, Linda…” Une provocation aux yeux de Lââm qui était à l’écoute et qui a réagi sur les réseaux sociaux. “Vous êtes très drôle mais traiter de conn*sse Linda de Suza alors qu’elle vient de mourir, là, c’est plus de l’humour. […] La blague sur la compilation, ok, drôle vite fait. Mais le reste horrible. Il faut respecter quand même, sa famille, ses amis dans la douleur et la communauté portugaise qui la pleure.”