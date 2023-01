Omar Sy sur la guerre en Ukraine : "Le Parisien" dénonce des propos sortis de leur contexte

Pris à partie par des internautes et des personnalités politiques, l’acteur est accusé de diviser la France depuis sa villa californienne, ce qui est jugé indécent, tandis que d’autres lui font la leçon rappelant que des soldats français ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d’être menacés par des terroristes.

Éteindre l'incendie

Dans un long article, Le Parisien se demande comment en est-on arrivé là et tente d’éteindre l’incendie. L’interview au cœur de la polémique a été réalisée le 13 décembre dernier dans les loges de Vivement dimanche, l’émission de Michel Drucker à laquelle a participé Omar Sy. L’interview porte sur l’histoire des tirailleurs que conte le film dans lequel joue l’acteur avant de s’élargir au thème de la guerre qui reste de mise un siècle après la Première Guerre mondiale.

Le quotidien juge que les propos d’Omar Sy ont été sortis de leur contexte. “Omar Sy y expose son horreur des atrocités commises sans cesse dans le monde depuis l’époque des tirailleurs, et pas seulement en Ukraine : 'Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde. On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte. Oh, les copains ? Je vois ça depuis que je suis petit. Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça. Comme le Covid, au début, on a dit : c’est que les Chinois'”, peut-on lire.

”Il n’y a, à l’évidence, aucune tonalité polémique dans sa réponse. À aucun moment l’acteur ne laisse entendre que l’on parle trop de l’Ukraine”, souligne Le Parisien. Les choses sont dites sans virulence, le ton est convaincu mais apaisé, humaniste, explique le journal qui précise qu’aucune question n’a été posée concernant le Mali ou l’armée française aujourd’hui. “Ce n’était pas l’interview d’un politologue ou d’un historien par un journaliste politique, mais d’un acteur engagé dans la reconnaissance des tirailleurs sénégalais à travers un film puissant.”

”Nous nous sommes quittés, sans avoir le sentiment que des propos pourraient choquer. Faire réfléchir, oui. Ce qui n’est pas du tout la même chose”, juge le quotidien français.