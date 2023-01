À l’occasion de la fin d’année, le Daily Mail a tenté de savoir qui de Kate Middleton ou de Meghan Markle a dépensé le plus pour sa garde-robe en 2022. Et le titre revient à la princesse de Galles. De fait, la fin de la crise sanitaire a entraîné une reprise des visites royales officielles et a donc poussé Kate Middleton à revoir son budget mode.