Présent au Qatar pour assister à la demi-finale entre ses deux pays, la France et le Maroc, le Parisien n’avait pas réussi à trancher et avait alors arboré un maillot aux couleurs des deux nations. Il se défendait d’ailleurs au micro de Bein Sports. “Je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc, ça serait comme si ma mère jouait contre mon père. C’est impossible, c’est un dilemme très, très compliqué.”

Une attitude qui n’a pas été du goût de certains Marocains, qui auraient souhaité que le comédien supporte les Lions de l’Atlas.

Finalement, la France l’a emporté deux buts à rien avant de s’incliner en finale contre l’Argentine. Quant au Maroc, il termine finalement à la quatrième place, signant le meilleur résultat d’une équipe africaine en Coupe du monde.