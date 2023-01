"Bien sûr que c’est difficile" : Samy Naceri, en larmes, sur l’après "Taxi"

Vint-cinq ans après la sortie du film culte et ses 12 millions d'entrées au cinéma, Samy Naceri avait la gorge nouée lorsque Cyril Hanouna lui a demandé s'il a pété un câble après le succès ? "Bien sûr que c'est difficile parce que…" La star ne sachant pas terminer sa phrase, son producteur, Éric Atlan, prend le relai : "Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il avait déjà la prescience, qu'à la fois ça allait être quelque chose d'extraordinaire qui allait faire qu'on allait se quitter, mais en même temps quelque chose qui allait aussi être sa chute à travers toute cette expérience". Et de conclure : "Parce que quand on va là-haut, on va aussi un peu en bas."