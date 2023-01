La "petite maison" de Windsor, lieu de résidence d'Harry et Meghan lors de leurs rares visites au pays

Dans le documentaire de Netflix qui leur est consacré, on les voit prendre une tasse de thé. Le lieu est en fait la "Petite Maison" de Elizabeth II. En 1932, pour ses six ans, la princesse Elizabeth qui n’est alors "que" la fille du duc d’York et la petite-fille du roi George V, reçoit un incroyable cadeau de la population du pays de Galles. Il s’agit d’une maison en miniature de sept mètres de longueur et d’1 m 50 de hauteur dotée de tout le confort imaginable pour l’époque à savoir une cuisine équipée avec un frigo, eau froide et chaude, le téléphone et l’électricité ! Elle dispose aussi d’une vaisselle en taille réduite. La décoration intérieure est très raffinée avec papier peint, tentures et rideaux.