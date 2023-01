La famille royale britannique en panique : une “situation room” créée pour faire face aux attaques du livre du Prince Harry

C’est pour se prémunir du tsunami qui risque de suivre la sortie des mémoires du Prince Harry que la famille royale britannique a déjà commencé à élaborer un plan.

”Tu as vendu ton âme”, “Des mémoires dévastatrices”, “Comme la mort de Diana” : les révélations explosives de Harry font bondir la presse anglaise

Une “salle de crise” a en effet été créée, comme le relatent Page Six et le Daily Telegraph. Le palais aurait donc créé cette pièce pour gérer les possibles retombées de l’ouvrage tant attendu et redouté.

Bien qu’un plan soit élaboré pour faire face aux attaques qui pourraient se trouver dans les mémoires, le Prince William estimerait que la famille royale britannique devrait garder profil bas, selon le Sunday Times. Le palais royal a également élaboré un plan pour faire face aux révélations qui pourraient sortir ce dimanche soir, lors de l’interview du Prince Harry à 22 heures dans l’émission “60 minutes” de CBC.

Une source a expliqué à Page Six qu’il y avait sans aucun doute “des craintes sur ce que Harry allait écrire, et ils étaient inquiets de voir en particulier les moments très personnels de leur vie être racontés à nouveau.”