Dans le courant de l'année 2022, suite à une décision administrative, les membres de la famille royale belge ont donc été priés de se rendre à l'administration communale pour modifier leurs papiers d'identité et y écrire "de Saxe-Cobourg" en lieu et place du nom "de Belgique".

Cela vaut pour tous les membres de la famille royale, exception faite pour Albert II, Paola, le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse héritière Élisabeth.

Auprès de nos confrères du Nieuwsblad, le prince Laurent a réagi et a fait part de sa colère. "Claire, nos enfants et moi, on s’appelle désormais de Saxe-Cobourg. Et je suis très fâché", débute-t-il. Avant de s'expliquer: 'de Saxe-Cobourg se dit van Saksen-Coburg. Et pourtant : on s’appelle von Saksen-Coburg et pas 'van'. Mais bon, ce n’est pas ça sur nos cartes d’identité".

Et le prince Laurent d'ajouter: "Vous en penseriez quoi, vous, si on vous appelait Solis au lieu de Selis ? Ma soeur Astrid s’appelle désormais van Habsburg (du nom de son mari le prince Lorenz) et non von Habsburg."